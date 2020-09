Lavori in corso, modifiche alla viabilità in via Pindemonte e via Caorsana

Per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione stradale – conseguenti agli scavi per la posa del teleriscaldamento ad opera di Iren – dalle ore 7 di lunedì 28 settembre, sino alle 20 di venerdì 8 ottobre, in via Pindemonte e successivamente in via Caorsana (nelle adiacenze del cimitero urbano) a Piacenza sarà istituito un restringimento di carreggiata, con limite massimo di velocità di 30 km orari.

Contestualmente, negli spazi delimitati dall’apposita segnaletica sarà vietata la sosta, con rimozione forzata.