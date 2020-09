Lavori in via Asse, divieto di circolazione prorogato al 25 settembre

Il Comune di Piacenza fa sapere che saranno prorogati per alcuni giorni, per consentire il completamento dei lavori a cura di Ireti, i provvedimenti di limitazione al traffico in via Asse.

Resterà – la nota informativa – quindi in vigore sino alle ore 20 di venerdì 25 settembre il divieto di circolazione nella stessa via Asse, fatta eccezione per i soli residenti e titolari di autorimessa, che potranno eccezionalmente transitare in entrambi i sensi di marcia nei tratti non interessati dal cantiere. Vale per tutti, contestualmente, il divieto di sosta con rimozione forzata negli spazi delimitati da apposita segnaletica, mentre resta disattivata, sino al termine dei lavori, la telecamera di controllo di accesso alla Ztl in via San Giovanni.

Qualora l’intervento dovesse concludersi prima del previsto, verrà ripristinata la consueta viabilità.