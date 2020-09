Lavori in via Roma, limitazioni alla sosta fino al 30 settembre

Il Comune di Piacenza informa che per consentire l’esecuzione di lavori di sviluppo della rete in fibra ottica, a partire dalla giornata odierna (7 settembre) e sino al 30 settembre prossimo, nel tratto di via Roma compreso tra i civici 194 e 258 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree delimitate dall’apposita segnaletica di cantiere.

Qualora l’intervento dovesse concludersi in anticipo sui tempi previsti, verrà ripristinata la consueta viabilità.