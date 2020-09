Lavori sul ponte di Cantoniera, senso unico alternato per tre mesi sulla provinciale di Val Nure

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati lavori di adeguamento funzionale e miglioramento della sicurezza sul ponte presso la località Cantoniera lungo la strada provinciale n. 654R di Val Nure.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone l’istituzione della limitazione del traffico a senso unico alternato dal 21 settembre al 21 dicembre al km 45+079 presso il manufatto di attraversamento del torrente Nure posto in località Cantoniera, nei territori dei Comuni di Farini e Ferriere.