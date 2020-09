Lavori sulle provinciali di Gossolengo e Carpaneto, cambia la viabilità

Lavori sulle strade provinciali, le comunicazioni del servizio Viabilità della Provincia di Piacenza

PROVINCIALE GOSSOLENGO – Sono in programma lavori per il ripristino della pavimentazione bituminosa nel tratto interessato dalla posa di una nuova condotta per il trasporto del gas naturale a servizio dei Comuni di Piacenza e Gossolengo lungo la Strada Provinciale n. 28 di Gossolengo.

Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone l’istituzione della limitazione del traffico a mezzo di istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, dalle ore 20 del 18 settembre alle ore 6 del 19 settembre, dal km 2+600 (intersezione per la località Vallera) al km 4+200 (località Gossolengo) nei territori dei Comuni di Piacenza e Gossolengo.

PROVINCIALE CARPANETO – Sono programmati interventi sulla viabilità di adduzione alla A21 in Piacenza, in particolare l’adeguamento della Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto. Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone la limitazione del traffico a senso unico alternato dal km 10+100 (San Giorgio Piacentino) al km 12+300 (intersezione località Casturzano), per tutte le categorie di veicoli, il giorno 12 settembre dalle ore 7 alle ore 18 nel Comune di San Giorgio Piacentino.