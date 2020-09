Le Allieve Elisa Incerti e Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) di nuovo tricolore nell’Inseguimento a squadre

Si tinge di tricolore l’esordio del VO2 Team Pink ai campionati italiani giovanili su pista a San Giovanni al Natisone (Udine), in occasione della prima giornata di gare di martedì 1 settembre, dopo il maltempo che ha annullato l’esordio di lunedì.

Con i colori dell’Emilia Romagna, infatti, le “panterine” Elisa Incerti (reggiana) e Martina Sanfilippo (torinese) hanno conquistato il titolo italiano Allieve nell’Inseguimento a squadre, sfrecciando insieme alle romagnole Sara Pepoli (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica) e Valentina Zanzi (Awc Re Artù General System). Per loro, una medaglia d’oro netta, con oltre 4 secondi di vantaggio sulla Lombardia, d’argento, mentre il podio è stato completato dal Friuli Venezia Giulia, terzo e medaglia di bronzo.

Per le due portacolori del VO2 Team Pink, entrambe classe 2004, si tratta di uno splendido bis tricolore dopo quello del 2019 nella stessa specialità festeggiato al velodromo di San Francesco al Campo (Torino).

“Vincere per la seconda volta – commentano all’unisono Elisa Incerti e Martina Sanfilippo – il titolo italiano e quindi riconfermarci ha rappresentato un’emozione unica. E’ un quartetto fantastico, un gruppo molto unito, lo abbiamo provato tante volte, ce l’abbiamo messa tutta e ce l’abbiamo fatta”.

Il martedì in pista del sodalizio piacentino “cento per cento rosa” è stato impreziosito da un’altra medaglia, questa volta d’argento: a metterla al collo è la torinese Vittoria Grassi, seconda nel Keirin Allieve con i colori del Piemonte (guidato da Stefano Peiretti, ds delle Juniores del VO2 Team Pink) appena dietro a Deva Rossato.

Infine, nelle Esordienti sesto posto per la portacolori reggiana Linda Ferrari nell’Omnium Endurance e ottava posizione per Arianna Giordani nella Velocità.

Podio sfiorato invece per Irma Siri (Cadeo Carpaneto). Nella prima giornata di gare, l’Esordiente ligure del sodalizio piacentino – in gara con l’Emilia Romagna – ha centrato il quarto posto nell’Omnium Endurance, chiuso con 51 punti, cinque in meno della bergamasca Vittoria Pirro (Ossanesga), medaglia di bronzo. Il titolo italiano e la maglia tricolore sono andati all’altra ligure Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera) davanti a Chantal Pegolo (Team Spercenigo Friuli).

Inoltre, l’Allievo bergamasco Gabriele Casalini (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem) – convocato nelle fila della Lombardia –ha conquistato il settimo posto nell’Inseguimento a squadre maschile di categoria correndo nel team B insieme a Simone Gualdi (Cene), Federico Lazzarin (Busto Garolfo) e Marco Dalla Benetta (Mincio Chiese).

Risultati

Inseguimento a squadre Allieve: 1° Emilia Romagna (Sara Pepoli, Valentina Zanzi, Elisa Incerti, Martina Sanfilippo) 3 chilometri in 3 minuti 55 secondi 439, 2° Lombardia (Serena Torres, Federica Venturelli, Beatrice Bertolini, Francesca Pellegrini, Marta Pavesi) 4 minuti 0 secondi 087, 3° Friuli Venezia Giulia (Eleonora Bassi, Giorgia Serena, Romina Costantini, Elisa Viezzi) 4 minuti 0 secondi 151, 4° Veneto (Aurora Cappelletti, Alice Petrucci, Caterina Cornale, Giulia De Cassan) 4 minuti 2 secondi 962

Keirin Allieve: 1° Deva Rossato (Club Alfaz Del Pi Cc), 2° Vittoria Grassi (VO2 Team Pink), 3° Emma Meucci (Zhiraf Guerciotti), 4° Carlotta Fantini (Cicli Fiorin), 5° Sara Piffer (Velo sport Mezzocorona), 6° Alessia Paccalini (Olimpia Valdarnese)

Omnium Endurance Donne Esordienti: 1° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera) 78 punti, 2° Chantal Pegolo (Team Spercenigo Friuli) 68 punti, 3° Vittoria Pirro (Ossanesga) 56 punti, 4° Irma Siri (Cadeo Carpaneto) 51 punti, 5° Gaia Bertogna (Valvasone) 48 punti, 6° Linda Ferrari (VO2 Team Pink) 47 punti

Velocità Donne Esordienti: 1° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci Ekoi), 2° Laura Padovan (Pedale Sanvitese), 3° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin), 4° Anita Cocchioni (Uc Foligno), 5° Anita Baima (Cicli Fiorin), 6° Matilde Cenci (Unione ciclistica Lupi), 7° Giorgia Pavanetto (Industrial Forniture Moro-Trecieffe), 8° Arianna Giordani (VO2 Team Pink).

Nella foto: Elisa Incerti e Martina Sanfilippo festeggiano il titolo italiano Allieve nell’Inseguimento a squadre