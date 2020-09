“Le cose che abbiamo in comune”, ripartono a Cadeo gli incontri dedicati alle famiglie

Dopo il successo raccolto nelle passate edizioni a Cadeo (Piacenza) ritorna “Le cose che abbiamo in comune”, il ciclo di incontri dedicati alle famiglie con bambini dai 0 ai 6 anni.

Nove appuntamenti, dal 25 settembre al 14 novembre, resi possibili grazie al lavoro di squadra tra Comune di Cadeo, Istituto Comprensivo di Cadeo e Pontenure, associazione GenitorInsieme e – per il primo anno- il Centro Famiglie del Distretto di Levante. “Questo progetto per il quinto anno successivo punta a far sentire le neo- famiglie mai sole e concretamente supportate dall’intera comunità – spiega il primo cittadino Marco Bricconi -. In questi anni sono state proposte molteplici attività, dai laboratori all’educazione motoria, ma tutte con il medesimo obiettivo: preparare il miglior terreno possibile per far crescere i nostri bambini, in una comunità accogliente ed arricchente”.

Un progetto ideato già per lo scorso febbraio ma bloccato causa emergenza sanitaria, come sottolineano gli operatori del Centro Famiglie del Distretto di Levante: “Dopo un primo incontro dedicato alla lettura siamo stati costretti ad arrestare tutto, ora si riprende sempre con l’obiettivo di far dialogare le famiglie in contesti nuovi e stimolanti. Attività e laboratori li stiamo promuovendo in tutti i Comuni e Cadeo è il primo ad aver risposto”. “Con “Le cose che abbiamo in comune” desideriamo dare un segnale di ripresa – aggiunge Gioia Fornasari a nome di GenitorInsieme -. Poter dare nuovi stimoli, occasioni per relazionarsi, incontrarsi e sostenere le famiglie in sicurezza, come le disposizioni vigenti richiedono”.

Si parte venerdì 25 settembre con “Una valigia piena di storie”, letture ad alta voce dedicate ai bimbi under 6 anni – spiega la vicesindaca dott.ssa Marica Toma -. Un incontro coinvolgente condotto da Daniela Rossetti, educatrice bibliotecaria, presso il nostro parco giochi Tarquinio Provini”. A partire dal 26 settembre prende il via il corso Yoga baby: “Sono incontri di yoga ma in modalità ludica, guidati dalla dott.ssa Cinzia Cavallo e dalla dott.ssa Michela Gualazzi, da fare in coppia con mamma o papà – aggiunge Toma – e che facilitano rilassamento e concentrazione nel bambino”. Gli incontri di yoga baby si terranno il sabato mattina dalle ore 10 alle ore 11.30, sempre presso il parco giochi “T. Provini”: due appuntamenti dedicati ai bambini 3-6 anni (26 settembre e 3 ottobre), 3 ai piccoli 0-12 mesi (10,17 e 24 ottobre) e tre sabati alla fascia 1-3 anni (31 ottobre, 7 e 14 novembre).

“In caso di maltempo le attività si svolgeranno nella palestrina adiacente palazzetto dello sport. Tutte le iniziative sono gratuite ma occorre prenotarsi: i posti sono limitati per attenersi alle disposizioni anti-covid vigenti” – conclude la vicesindaca.