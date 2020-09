Levoni (Liberali) “Cani che sporcano per strada, quante sanzioni elevate dalla polizia locale?”

Il capogruppo dei Liberali piacentini in consiglio comunale a Piacenza, Antonio Levoni, ha presentato una interrogazione a risposta scritta in merito “all’attività della polizia municipale per la repressione degli atti compiuti in spregio all’apposita ordinanza assunta dal Sindaco Dosi in tema di deiezioni di animali domestici”.

Ricordando che “il 14 gennaio scorso è stato rivolto un invito alla Polizia municipale in merito all’osservanza della richiamata ordinanza”, il capogruppo liberale chiede “quante sanzioni amministrative siano state applicate a conduttori di animali domestici per violazione della normativa relativa alla raccolta delle deiezioni solide” e la stessa domanda Levoni rivolge – sempre al Sindaco – ma con riferimento alle deiezioni liquide.

Da ultimo il consigliere liberale chiede “quante e quali sanzioni, per i diversi tipi di violazioni, siano state applicate a proprietari di animali domestici a riguardo della violazione della vigente normativa per aspetti diversi da quelli prima indicati delle deiezioni solide e liquide”.