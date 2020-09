L’immobiliare reagisce all’emergenza, il convegno del Coordinamento legali Confedilizia

Al via il tradizionale convegno del Coordinamento legali Confedilizia organizzato dalla Confederazione italiana della proprietà edilizia in collaborazione con il quotidiano economico Italia Oggi e con il patrocinio della Banca di Piacenza – giunto alla sua 30ª edizione.

Il messaggio del presidente Spaziani Testa

Oggi a Piacenza celebriamo i trent’anni del convegno del Coordinamento legali della Confedilizia, un appuntamento indispensabile per i cultori del diritto delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare in genere. Quest’anno il tema è pressoché obbligato. Analizzeremo, infatti, le conseguenze sul diritto immobiliare della pandemia e dei provvedimenti varati per limitarla. Sarà l’occasione per fare il punto, anche nella consueta parentesi di confronto con i rappresentanti del Governo e del Parlamento, su alcuni temi “caldi” di questo periodo, a partire da quello degli affitti. Almeno tre tipologie di locazioni sono state messe sotto scacco dal virus.

La prima è quella che riguarda negozi, bar e ristoranti, le cui attività stentano a riprendere i ritmi pre-Covid, specie nelle grandi città, soprattutto a causa del diffondersi del lavoro a distanza e dell’assenza di turisti. Il Governo è intervenuto con il credito d’imposta del 60% per quattro mensilità di canoni, ma occorrerebbe arrivare a coprire almeno sino alla fine dell’anno, così come sarebbe ora di eliminare l’assurda regola della tassazione dei canoni non percepiti. In prospettiva, poi, andrebbe prevista una tassazione ridotta sui redditi da locazione non abitativa (con una cedolare secca per le persone fisiche e una misura corrispondente per le società), oltre a un taglio dell’Imu, al fine di ridurre la fetta di canone destinata allo Stato e consentire alle parti eventuali rivisitazioni delle intese (che sarebbero ancora più efficaci se venisse superata l’anacronistica legge che regola i contratti, la 392 del 1978).

Le altre due tipologie di locazioni annientate dalla pandemia sono quelle legate ai turisti e agli studenti. I primi, in particolare gli stranieri, sono letteralmente scomparsi a partire dallo scorso febbraio, e chissà quando torneranno. Quanto agli studenti, al di là dell’interruzione improvvisa dei corsi universitari in primavera, che ha generato tensioni e contenzioso fra proprietari e inquilini, in molti hanno rinunciato a stipulare nuovi contratti a causa dell’incertezza sulla ripresa delle lezioni in presenza. Nel frattempo, per i proprietari nessuno sconto sulle imposte da pagare, a partire dall’Imu, la patrimoniale da 22 miliardi di euro l’anno.

A proposito di affitti, oggi ci soffermeremo naturalmente anche sulla sospensione delle esecuzioni di rilascio (il blocco degli sfratti, per intenderci), inopinatamente disposta sino alla fine dell’anno, senza neppure preoccuparsi di escludere le situazioni che nulla hanno a che vedere con la pandemia. Una disposizione sulla quale proveremo a far pronunciare la Corte costituzionale, ma che un legislatore responsabile si premurerebbe di almeno correggere. Si parlerà infine di condominio e della possibilità, ora che sono riprese le assemblee, di deliberare gli interventi interessati dal Superbonus del 110%, una misura intelligente ma resa meno efficace da alcune limitazioni di legge e da recenti interpretazioni dell’Agenzia delle entrate.

Quest'anno, eccezionalmente (per via dei posti limitati causa Covid), il convegno sarà trasmesso in diretta web (dalle ore 9,30 sui siti www.confedilizia.it e www.bancadipiacenza.it).

Ospitata, come sempre, dall’Istituto di credito nella Sala convegni della Veggioletta, la giornata di studi è stata organizzata “in presenza” ma – in ossequio alle disposizioni Covid 19 – riservata ai soli invitati, dando però la possibilità di seguire i lavori attraverso la diretta streaming sui siti www.confedilizia.it e www.bancadipiacenza.it.

“Il diritto immobiliare alla prova dell’emergenza” è il tema scelto quest’anno con la relazione di base tenuta dal prof. avv. Vincenzo Cuffaro (“Trent’anni di Coordinamento legali. Il diritto immobiliare alla prova dell’emergenza”). A seguire, gli interventi programmati. Ecco il dettaglio: prof. avv. Vittorio Angiolini (“Profili costituzionali dell’emergenza”); avv. Daniela Barigazzi (“La cessione dei crediti di imposta per i lavori condominiali: contratti e delibere”); avv. Pier Paolo Bosso (“Responsabilità condominiali per i lavori con superbonus”); avv. Antonino Coppolino (“Gli accordi sul canone nei contratti agevolati”); avv. Carlo del Torre (“Le assemblee di condominio”); avv. Vincenzo Nasini (“Gli obblighi dell’amministratore di condominio”); avv. Prospero Pizzolla (“I rapporti con i dipendenti ed i fornitori del condominio”) avv. Paolo Scalettaris (“Gli accordi sul canone nei contratti commerciali”); avv. Nino Scripelliti (“Locazioni: un sinallagma che si attenua”); avv. Raffaele Specchi (“Il problema del differimento dei termini per il rendiconto e le riscossioni”). Direzione dei lavori e relazione di sintesi, avv. Cesare Rosselli, responsabile Coordinamento legali Confedilizia.