Lite in strada, in due finiscono all’ospedale. Interviene la polizia

Lite in strada tra due persone, interviene la polizia.

Movimentato episodio nella serata di sabato a Piacenza. E’ accaduto intorno alle 23 all’angolo tra via Cortesi e via Colombo, dove sono intervenute due volanti della questura, insieme ai soccorsi del 118. Coinvolti nel diverbio un 47enne italiano e un ecuadoriano di 40 anni, che si sono azzuffati al culmine di una discussione, sembra per futili motivi, riportando escoriazioni e contusioni: entrambi sono stati condotti in ospedale dagli operatori sanitari intervenuti sul posto con le ambulanze di Croce Rossa e Croce Bianca insieme all’auto infermieristica del 118.

Gli agenti sul posto hanno ricostruito l’accaduto, ascoltando anche alcuni testimoni: lo straniero è stato sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per resistenza in quanto – riferiscono dalla questura – ha mostrato un atteggiamento aggressivo nei confronti di sanitari e agenti. Per quanto riguarda la lite, i due uomini dovranno decidere se formalizzare una querela di parte.