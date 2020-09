Lo sportello Informagiovani riapre al pubblico: accesso solo su appuntamento

Il Comune di Piacenza comunica che lo sportello Informagiovani – Europe Direct riaprirà al pubblico da lunedì 7 settembre in una nuova sede. Temporaneamente l’ufficio sarà infatti collocato presso gli spazi del Centro per le Famiglie alla Galleria del Sole (Centro Civico Farnesiana di via Marinai d’Italia), in attesa di trasferirsi, tra qualche mese, nella sede di Spazio 2 in via XXIV Maggio (attualmente chiuso per lavori).

Per garantire le condizioni di sicurezza – informa l’Amministrazione -, in una fase in cui perdura il rischio di diffusione del virus Covid-19, lo sportello garantirà i consueti servizi all’utenza su appuntamento, nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per informazioni o richieste di appuntamento l’indirizzo email è sempre infogiov@comune.piacenza.it.