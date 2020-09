L’ultimo saluto a don Bosini, padre de “La Ricerca” stroncato dal covid: venerdì messa in Cattedarale

Sono trascorsi 6 mesi dalla scomparsa di don Giorgio Bosini, fondatore de “La Ricerca”. Al carismatico sacerdote che ha dedicato l’intera sua vita alle persone in difficoltà – “Ho un sogno – disse don Bosini -: agire nella carità lasciandomi guidare dallo Spirito per rispondere con legalità e trasparenza ai bisogni di chi soffre” – sarà dedicata una santa messa celebrata da mons. Gianni Ambrosio venerdì 18 settembre alle 18 in Cattedrale. Sarà così offerta l’opportunità di dare l’ultimo saluto a don Giorgio ai tanti che, in quei terribili giorni di lockdown, avrebbero voluto partecipare al rito funebre che purtroppo per le vittime del Covid-19 non fu possibile celebrare in forma pubblica.

