Domenica 13, le volontarie e i volontari del gruppo cinofilo del Comitato di Croce Rossa di Piacenza, hanno aderito e partecipato alle attività della sesta edizione di “My Petali Pet”, rassegna canina e pet show svoltasi a Reggio Emilia presso gli spazi esterni del Centro Commerciale “I petali”.

L’evento dedicato agli animali domestici a quattro zampe e ai loro proprietari ha riunito esperti ed associazioni impegnate nella sensibilizzazione e tutela del mondo animale; dimostrazioni pratiche di salvataggio e attività assistite per il sociale da parte dei gruppi cinofili e dei corpi speciali emiliano-romagnoli di Croce Rossa Italiana hanno impreziosito questa giornata.

Foto 2 di 2



Due unità cinofile in formazione e quattro operative appartenenti al Comitato piacentino CRI con brevetto per le attività assistite per il sociale si sono esibite assieme ai loro conduttori.

E’ già da qualche anno che le volontarie e i volontari del gruppo cinofilo sono impegnati oltre che in attività di ricerca e salvataggio, anche in interventi sociali finalizzati a migliorare la salute psico-fisica, psichico-emozionale ed il benessere delle persone vulnerabili, quali persone anziane sole, utenti di centri geriatrici, bambini con esigenze speciali.

La giornata si è conclusa con un’esercitazione di calata in corda doppia su parete verticale, simulando operazioni di ricerca in ambienti impervi. La calata riflette la perfetta sintonia e fiducia tra cane e conduttore, condizione imprescindibile per rendere un’operazione di ricerca efficace ed efficiente, consentendo di salvare una vita.