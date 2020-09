Maitre d’hotel, l’importanza di scegliere una divisa elegante e di qualità

La divisa scelta per il personale dell’hotel è uno dei primi e più significativi biglietti da visita della struttura stessa. Questo è un aspetto che deve essere valutato con attenzione, soprattutto se si desidera fornire alla propria clientela un servizio di livello. La selezione dei materiali, la cura dei dettagli e la qualità riscontrabile nel prodotto sono dunque tre parametri fondamentali a cui guardare. Elementi validi sempre, ma che hanno ancora più importanza se sono rapportati alla figura e al ruolo del maitre d’hotel.

Scegliere di far indossare ai propri collaboratori la divisa, restituisce fin dal primo sguardo un’immagine aziendale di classe. È questa la migliore strategia per mostrare al contempo tutta la professionalità e l’attenzione che sono alla base dei valori della struttura ricettiva.

Ciò risulta di particolare interesse per gli hotel che aspirano a un posizionamento elevato all’interno della loro finestra di mercato. Questo perché, grazie all’utilizzo dei giusti capi d’abbigliamento, è possibile rafforzare l’immagine della struttura. Sarà particolarmente importante, allora, effettuare la giusta scelta soprattutto per determinati professionisti che svolgono ruoli chiave nel rapporto con il pubblico, come per esempio il maître di sala.

In questa prospettiva, le divise per Maitre d’hotel proposte da Maurel, azienda leader nella produzione di divise made in Italy per il personale delle strutture ricettive, costituiscono dunque un tassello prezioso nella creazione della corretta immagine finale che si desidera restituire. Questi prodotti rappresentano infatti una possibilità speciale per mostrare agli ospiti il volto migliore della struttura in cui soggiornano.

Le divise per maître d’hotel: gli elementi essenziali

Per comprendere gli aspetti fondamentali che devono orientare nella scelta della divisa, è bene soffermarsi innanzitutto sulla figura del maître d’hotel. Questo professionista svolge un ruolo strategico nell’organizzazione della struttura ricettiva. Il maître è infatti colui o colei che sovrintende l’operatività del gruppo. Allo stesso tempo, è anche la persona deputata alla cura delle relazioni con i clienti.

Proprio per queste ragioni, la divisa del maître deve essere perfetta sotto ogni punto di vista. In particolare, risulta essenziale potersi avvalere di un prodotto creato seguendo i principi dell’eleganza e della raffinatezza.

A questi due parametri chiave si aggiunge, inoltre, la necessità della massima vestibilità. In questo modo, il professionista ha la sicurezza di poter contare su un vestiario capace di sostenerlo in ogni movimento e/o circostanza.

A tal proposito, è utile ricordare i diversi capi di abbigliamento che concorrono alla creazione della divisa. Nell’elenco figurano infatti una camicia e un paio di pantaloni eleganti, abbinati a scarpe di qualità. Su tutto spicca, però, la giacca da maître, l’elemento capace di restituire fin da subito lo charme di questa figura professionale.

Coerenza e flessibilità per una divisa perfetta

Una volta stabiliti i parametri fondamentali per scegliere il prodotto più idoneo, è essenziale soffermarsi sulle caratteristiche chiave legate alla sua produzione. Nello specifico, diviene prioritario analizzare e scegliere di acquistare capi di abbigliamento di reale qualità.

Per operare la migliore scrematura, è perciò importante conoscere nel dettaglio la provenienza dei materiali e le lavorazioni utilizzate. In questo discorso si inserisce anche l’attenzione riservata alla scelta dei tessuti da utilizzare.

Approcciare al meglio questa delicata fase richiede professionalità e una vasta esperienza sul campo. Da qui nasce l’esigenza, da parte degli albergatori, di poter fare affidamento su una squadra che sia composta da specialisti esperti del settore. Solo così facendo si possono scongiurare eventuali imprevisti e arrivare, al contrario, alla creazione della divisa per maître ideale.

Le competenze uniche e le abilità artigianali di professionisti come Maurel permettono difatti di dare vita a soluzioni originali e innovative cucite su misura della realtà in cui si andranno a inserire. Attraverso la combinazione dei diversi fattori e la ricerca continua è infine possibile ottenere un risultato di qualità che durerà a lungo nel tempo.