Malore mentre lavora in vigna, trasportato in ospedale. Allarme nella mattinata del 6 settembre per un agricoltore, a Ca’ Lumino in Borgonovo (Piacenza), che si è sentito male.

Subito sono scattati i soccorsi: sono intervenuti la Croce Rossa di Borgonovo, i sanitari del 118 di Castello ed è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso da Parma.

Le condizioni dell’uomo, dopo un esame sul posto, sono risultate essere fortunatamente meno gravi di quanto non fossero apparse in un primo momento, ed è stato condotto all’ospedale di Piacenza per accertamenti.