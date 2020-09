“Mercato del Forte”, domenica il bis a Roveleto di Cadeo

Domenica 13 settembre ritorna a Cadeo (Piacenza) il “Mercato del Forte” al completo.

In seguito al successo raccolto domenica 23 agosto con la presenza di circa 20 ambulanti, il mercato viaggiante degli ambulanti di Forte dei Marmi arriverà a Roveleto con i suoi 40 banchi di prodotti vari rigorosamente “made in Italy”. Gli stand fieristici saranno aperti al pubblico dalle ore 8 fino alle ore 20 lungo il controviale della via Emilia a Roveleto. “Questa iniziativa è il frutto della sinergia tra gli “Ambulanti del Consorzio 5 Terre Golfo dei Poeti”, la Proloco Cadeo ed il Comune di Cadeo – spiega Marco Bricconi, primo cittadino del Comune di Cadeo-. Un’opportunità di rilancio per il nostro territorio e per la realtà degli ambulanti ma realizzata in sicurezza e secondo le attuali disposizioni anti-Covid”.

Come avvenuto ad agosto, in occasione dell’arrivo di una rappresentanza del “Mercato del Forte”, anche domenica l’accesso sarà regolamentato, con obbligo di distanziamento interpersonale, di oltre 6 metri tra gli stand e l’uso della mascherina e gel mani igienizzanti. “Domenica a Roveleto farà tappa un esercito di 40 boutique a cielo aperto – sottolinea Andrea Tognoni, Vice Presidente del Consorzio Cinque Terre Golfo Dei Poeti -; con articoli che variano dall’abbigliamento agli accessori, dalla biancheria per la casa alle scarpe, nonché pellicceria, pelletteria e bigiotteria, fino agli articoli per la casa, agli occhiali e ai foulard”.

“Per ripartire – nonostante il perdurare di questo tempo di emergenza e di difficoltà economica del Paese – occorre creare opportunità di rilancio, seppur piccole – aggiunge l’assessore Donatella Amici -; senza venir meno alle disposizioni vigenti che puntano a tutelare la salute di tutti”.