Monsignor Ambrosio saluta la Diocesi, domenica celebrazione in Cattedrale

Monsignor Gianni Ambrosio, vescovo di Piacenza-Bobbio dal febbraio 2008 al luglio 2020, e oggi amministratore apostolico fino all’ingresso in Diocesi di Monsignor Adriano Cevolotto (che sabato 26 settembre sarà ordinato vescovo a Treviso), saluterà i piacentini domenica 27 settembre alla messa in Cattedrale alle ore 16.30.

Il Duomo, nel rispetto delle norme sanitarie anti-Covid19, potrà accogliere fino a un massimo di 500 persone (ingresso solo con biglietto gratuito). Nei chiostri del Duomo, che potranno ospitare 150 posti a sedere, sarà allestito un maxischermo; si potrà accedere all’area con un pass di colore bianco da richiedere sempre alla Portineria della Curia vescovile. All’esterno sarà presente un punto medico. L’accesso alla Cattedrale avverrà dalle porte sul sagrato; per i disabili dalla rampa del cortile della Curia. Le autorità entreranno dall’ingresso di via Vescovado. All’entrata, consentita indossando la mascherina, sarà rilevata la temperatura. Animerà la celebrazione il coro della Cattedrale diretto dal maestro Simone Fermi; all’organo, Federico Perotti.

Ambrosio – fa sapere la Diocesi – utilizzerà nella celebrazione il pastorale argenteo donato dalla Diocesi all’inizio del suo ministero episcopale e indosserà la croce pettorale in argento realizzata sulla forma dell’antico crocifisso della basilica di San Savino, anch’essa donatagli dalla Diocesi in occasione del decimo anniversario del suo episcopato. Al termine, dopo la comunione, un fedele rivolgerà un saluto di ringraziamento al Vescovo a nome di tutta la Diocesi. Anche il Sindaco di Piacenza e Presidente della Provincia Patrizia Barbieri porgerà a mons. Ambrosio il proprio saluto a nome di tutta la cittadinanza. Come dono simbolico verrà consegnato al Vescovo un quadro con una riproduzione in argento della Cattedrale e del vicino Palazzo vescovile. Conclusa la messa, mons. Ambrosio porterà il suo saluto ai fedeli radunati nei chiostri della Cattedrale.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta dalla web tv della Diocesi all’indirizzo www.piacenzadiocesi.tv.

LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE – Per consentire lo svolgimento in sicurezza della cerimonia per la conclusione del ministero episcopale di monsignor Gianni Ambrosio, nella giornata di domenica 27 settembre saranno adottati alcuni provvedimenti di limitazione al traffico veicolare. Dalle ore 12 di domenica 27, fino al termine delle celebrazioni, sarà in vigore il divieto di circolazione in via Pace, Chiostrini del Duomo, piazza Duomo, via Vescovado e via Prevostura, con la sola eccezione dei residenti e dei veicoli specificamente autorizzati. Già dalle ore 10 di domenica mattina, sino al termine delle celebrazioni, varrà invece per tutti il divieto di sosta, con rimozione forzata, nei tratti delimitati dall’apposita segnaletica in via Pace (dal civico 3 a piazza Duomo), via Vescovado, via Prevostura e Chiostri del Duomo. Quest’ultima area di parcheggio sarà riservata ai soli mezzi autorizzati, identificati dal contrassegno apposto sul parabrezza.