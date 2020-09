Morto lo storico dell’arte Philippe Daverio, cittadino onorario di Bobbio

Si è spento a Milano a 70 anni lo storico dell’arte Philippe Daverio. Scrittore, docente e noto divulgatore tv, apprezzato per la sua cultura e la sua ironia, era ricoverato all’istituto dei Tumori di Milano.

Daverio era molto conosciuto ed apprezzato anche a Piacenza, soprattutto dopo la vittoria, lo scorso anno, di Bobbio al ‘concorso’ di Rai 3 “Borgo dei Borghi”. Daverio era tra i giurati e il suo endorsement per il Comune Piacentino, di cui era stato nominato cittadino onorario nel 2018, è stato oggetto anche di un’interrogazione parlamentare.

IL RICORDO DELL’ASSESSORE ALLA CULTURA PAPAMARENGHI

“Ricordo il grande successo di Philippe Daverio a Palazzo Farnese nel settembre 2018 con il suo reading teatrale, “Piacenza. L’incanto nascosto”.

La sua narrazione ricca di fascino relativa a questa città bimillenaria, caratterizzata dai suoi antichi palazzi, dalle innumerevoli chiese, catturò il pubblico presente, fu una bellissima pagina di storia dell’arte”.

Chi si esprime in questi termini è l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi, il quale si rammarica, a nome dell’Amministrazione Comunale, per la scomparsa di un uomo di grandissimo spessore culturale: “Daverio è stato uno storico e un critico dell’arte, ma anche docente, scrittore, conduttore televisivo di sconfinata cultura. Ci ha accompagnati non solo attraverso un viaggio tra gli incanti artistici e storici di Piacenza, ma in più occasioni è stato ospite gradito del nostro territorio. Ha avuto un ruolo per la nomina della città di Bobbio, Borgo dei borghi. Mancheranno la sua passione e la sua cultura, la sua attenzione e il suo amore verso l’arte e verso Piacenza”.