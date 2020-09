Motonautica, i fratelli Cremona alla prova unica del Mondiale F350

Il 26 e 27 settembre in Piemonte al Lago di Viverone è in programma la gara unica del Campionato Mondiale di Motonautica F350. Tra i protagonisti, Alex Cremona, al rientro in una gara ufficiale dopo lo spaventoso incidente dell’estate 2019, e Massimiliano Cremona reduce dagli ottimi risultati della scorsa stagione.

“Ritornare in gara dopo l’incidente – spiega il campione piacentino Alex Cremona – è sicuramente un’emozione particolare e strana. La sensazione è quella di ripensare ai momenti dell’esordio. Quando sono tornato in acqua per le prove sul mio scafo all’inizio c’è stato un po’ di nervosismo, ma poi alla prima virata si è cancellato tutto e mi sono concentrato sul lavoro da fare per arrivare pronto all’appuntamento al Lago di Viverone”.

La gara di domenica 27 settembre segna anche il ritorno in acqua dopo il periodo drammatico legato al Covid.

“Sì, anche perché arriva subito la gara del Mondiale nella categoria a cui tengo di più, la F350. Purtroppo saranno assenti diversi partecipanti, ma l’importante è ricominciare. Sarà presente però il campione in carica Claudio Fanzini e mio fratello Massimiliano che l’anno scorso ha sfiorato il titolo con una bellissima prova, quindi la sfida sarà di grande livello. Spero di essere all’altezza, infatti in questi giorni io e il mio team stiamo lavorando molto per preparare la gara”.

C’è anche un esordio importante nel tuo team

“Sono davvero contento di segnalare la prima gara di Luca Finotti in Formula 4. Parteciperà al Campionato Mondiale, quindi per lui si tratta di un’occasione importante e meritata perché sta crescendo velocemente e questo mi rende particolarmente felice. Mi auguro che possa raggiungere ottimi risultati”.