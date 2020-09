Musica popolare a Bobbio, successo per l’evento Auser con Marilena Massarini

Grande successo per la riapertura del circolo AUSER San Colombano di Bobbio, inaugurato prima di Natale e subito chiuso a febbraio per la pandemia. Il pomeriggio intitolato “Musica al parco” ha visto la partecipazione di un folto pubblico ed è stata l’occasione per tanti soci AUSER di ritrovare momenti di socialità e divertimento, in un ambiente accogliente immerso nel verde.

“È stata una gioia – afferma il presidente Bruno Bosoni – rivedere tanti dei nostri 220 soci che, a causa della

pandemia, non avevano più avuto occasione di frequentare gli amici in serenità”. Marilena Massarini, insieme all’orchestra di Marino Castelli, ha dedicato ai presenti brani popolari e classici di vario genere, rigorosamente solo da ascolto che il pubblico ha apprezzato comodamente seduto nel parco mantenendo le distanze.

“Ho aderito con entusiasmo all’invito dell’AUSER – afferma Marilena Massarini – perché penso che la musica favorisca la socializzazione, pur nel rispetto delle norme di prevenzione e aiuti tutti, ma particolarmente gli anziani, a superare quelle forme latenti di depressione tanto diffuse in questo periodo”. Alla fine brindisi per tutti e tanti applausi per i musicisti Marino Castelli alla fisa, i fratelli Gigi e Mauro Migliori alla batteria e al basso, Fabio Sangiovanni alla chitarra con finale a sorpresa regalato dalla cantante Daniela Bergoni. Il prossimo appuntamento sarà il 20 settembre a Piacenza alla “Muntà di Ratt” con lo spettacolo “Poesie e serenate sotto le stelle” alla quale l’AUSER provinciale invita tutta la cittadinanza per ascoltare grandi interpreti di poesie e canzoni.