Nasce il club Forza Vecchio Cuore Biancorosso

Tifosi e appassionati del Piacenza Calcio sono tutti invitati sabato pomeriggio, dalle 17, alla festa di inaugurazione del nuovo club Forza Vecchio Cuore Biancorosso.

Per chi volesse partecipare, L’appuntamento è al bar Chicco D’Oro in via Martiri della Resistenza (dietro alle Poste), per l’occasione sarà presente la dirigenza biancorossa e inizierà anche il tesseramento al club (costo 5 euro).