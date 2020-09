Nicelli di Farini, uomo travolto da un trattore: grave a Parma

Sono gravi le condizioni di un uomo rimasto vittima di un incidente mentre lavorava nei campi in località Nicelli di Farini (Piacenza).

E’ accaduto nel primo pomeriggio del 30 settembre. Da chiarire la dinamica di quanto accaduto: l’agricoltore, di 75 anni, sarebbe stato travolto dal trattore che stava utilizzando per lavoro e dal quale era sceso. Per soccorrerlo è stato attivato l’elisoccorso da Parma, giunto sul posto insieme all’ambulanza della Croce Rossa di Farini. Dopo le prime cure, è stato trasferito in volo all’Ospedale Maggiore di Parma.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri.