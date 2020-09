Nuova allerta per maltempo. Forte vento e temporali, rischio frane e piene dei torrenti

Nuova allerta per maltempo, diffusa dalla Protezione Civile dell’Emilia Romagna.

Le condizioni meteo peggioreranno, a partire dalla giornata di giovedì 24 settembre, anche in provincia di Piacenza, in particolar modo sui rilievi, dove è prevista un’allerta “arancione” per temporali e criticità idrogeologica.

Ancora temporali, con possibili grandinate e forte vento. La Regione fa presente come tra le situazioni di criticità possano rientrare anche smottamenti o frane, piene dei corsi d’acqua minori presenti sulle nostre montagne.