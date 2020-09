Nuovo difensore per il Fiorenzuola: Thomas Salvaterra

Nuovo innesto per il Fiorenzuola in vista della prossima stagione di Serie D: in rossonero arriva il difensore (classe 2001) Thomas Salvaterra.

Salvaterra – scuola Chievo Verona, dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili collezionando 30 presenze tra Primavera 1 e Under 17 – nella seconda parte dell’ultima stagione, prima dell’interruzione a causa della pandemia Covid-19, ha vissuto una parentesi con due presenze con la maglia del Vigasio in Serie D Girone C.

Già sceso in campo nell’allenamento congiunto con il Seregno è a disposizione anche in vista dell’allenamento congiunto di questa sera (17 settembre) al Velodromo Pavesi con il Nibbiano Valtidone.