Nuovo ospedale, intesa tra Ministeri e Regione per le risorse da assegnare a Piacenza

Ok per l’accordo di programma tra Ministero della Salute, ministero dell’Economia e Regione Emilia Romagna, mirato all’assegnazione di risorse finalizzate al Nuovo Ospedale di Piacenza.

Il via libera è arrivato nella mattinata del 14 settembre, durante la seduta straordinaria della Conferenza Stato Regioni presieduta dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.

In collegamento il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, presidenti di Regione e la sottosegretaria al ministero della Salute, Sandra Zampa.

La Conferenza ha approvato l’intesa per rivedere la quota delle dosi dei vaccini antinfluenzali da destinare, da parte delle Regioni, al sistema territoriale delle farmacie, garantendo quindi la possibilità di acquisto del vaccino da parte di privati. Il provvedimento si è reso necessario per prevenire la probabile concomitanza di circolazione del Covid-19 e dell’influenza stagionale. Il Governo si è impegnato a reperire le dosi vaccinali necessarie a coprire integralmente il fabbisogno delle singole Regioni per le categorie fragili.

La Conferenza ha, inoltre, approvato l’intesa sull’accordo di programma tra Ministero della Salute, ministero dell’Economia e Regione Emilia Romagna, per l’assegnazione di risorse finalizzate al Nuovo Ospedale di Piacenza e alla realizzazione dell’Hospice Area Centro Modena e preso atto dell’informativa del ministro della Salute sull’adozione di misure di prevenzione dal rischio di infezione da Sars-Cov-2 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre.