Oggi a Treviso l’ordinazione a vescovo di monsignor Cevolotto, l’11 ottobre l’arrivo a Piacenza

L’11 ottobre mons. Adriano Cevolotto farà il suo ingresso ufficiale in città da nuovo vescovo, subentrando a Gianni Ambrosio, vescovo dal febbraio 2008 al luglio 2020 e oggi amministratore apostolico.

Una data preceduta da un iter – fatto di ordinazioni, cerimonie, momenti liturgici ed istituzionali – che prenderà il via a partire da oggi, 26 settembre.

Alle ore 10, a Treviso, nel tempio di San Nicolò, si terrà l’ordinazione episcopale di mons. Cevolotto. Presiede la celebrazione mons. Michele Tomasi, alla guida della diocesi trevigiana. I Coconsacranti saranno mons. Gianni Ambrosio e l’arcivescovo di Modena mons. Erio Castellucci.

Alla celebrazione partecipano 100 piacentini: La diocesi, infatti, tramite l’Ufficio Pellegrinaggi, ha messo a disposizione due pullman.

IL SALUTO A GIANNI AMBROSIO – Gianni Ambrosio saluterà i piacentini domenica 27 settembre con una messa in Cattedrale alle ore 16 e 30. L’ingresso in cattedrale è a posti limitati, previa registrazione e autorizzazione, lo stesso vale per il sagrato nei chiostri del Duomo. Animerà la celebrazione il coro della Cattedrale diretto dal maestro Simone Fermi; all’organo: Federico Perotti.

Al termine della cerimonia, un fedele rivolgerà un saluto di ringraziamento al vescovo a nome di tutta la diocesi; così come il sindaco e presidente della provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri, a nome della cittadinanza. Ad Ambrosio verrà anche donato un quadro con una riproduzione in argento della Cattedrale e del vicino Palazzo Vescovile. Conclusa la messa, porterà il saluto ai fedeli radunati nei chiostri. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da https://www.diocesipiacenzabobbio.org/piacenzadiocesitv/

L’INGRESSO DEL NUOVO VESCOVO A PIACENZA – L’ingresso a Piacenza del nuovo vescovo Cevolotto è previsto per domenica 11 ottobre. Il nuovo pastore arriverà da Treviso alle ore 10 e 15, la cerimonia in Duomo si terrà nel pomeriggio, dalle 16.

DETTAGLI TECNICI PER I FEDELI E COPERTURA MEDIATICA DELL’EVENTO – La giornata dell’11 ottobre, in tutti i suoi momenti, sarà seguita in diretta dalla web tv della Diocesi www.piacenzadiocesi.tv. La Messa sarà ripresa e trasmessa in diretta su Telelibertà e visibile anche sul sito della Diocesi www.diocesipiacenzabobbio.org. In piazza Duomo e nei primi chiostri del Duomo verranno allestiti due maxischermi con postazioni a sedere per 300 fedeli. Vi si potrà accedere a partire dalle ore 15.00 solo muniti di biglietto gratuito che andrà richiesto e ritirato alla Portineria della Curia vescovile a partire dal 1° ottobre (orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12; tel. 0523.308311) fornendo i propri dati.