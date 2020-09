Dal 26 settembre orari di apertura ampliati per i Musei di Palazzo Farnese e di Storia Naturale. Dal 19 ottobre orario continuato per lo Iat.

A partire dal 26 settembre, si ampliano gli orari di apertura al pubblico dei Musei di Palazzo Farnese, che saranno visitabili dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Nel fine settimana, inoltre, si ripristinano le visite guidate gratuite comprese nel biglietto di ingresso – il sabato e la domenica alle 10, 11.30, 15 e 16.30 – per le quali si richiede però la prenotazione, sino a esaurimento dei posti disponibili, telefonando allo 0523-492658 o scrivendo all’indirizzo info.farnese@comune.piacenza.it .

Anche per il Museo civico di Storia Naturale, dal 26 settembre si torna al consueto orario di apertura al pubblico: dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Restano in vigore, in entrambi i complessi museali, le misure precauzionali volte a garantire la visita in sicurezza, dall’uso obbligatorio della mascherina per l’ingresso (dai sei anni d’età) all’accesso contingentato alle sale, sino al mantenimento del distanziamento fisico.

Lo sportello di Informazione e accoglienza turistica comunale, Iat, in piazzetta delle Grida, osserverà l’orario continuato a partire dal 19 ottobre, “restando aperto – spiega l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi – dal 1° marzo al 31 ottobre di ogni anno dalle 10 alle 18.30 dal martedì alla domenica, il lunedì dalle 10 alle 13. Dal 1° novembre al 28 febbraio, invece, il lunedì sarà giorno di chiusura mantenendo, però, l’operatività dalle 10 alle 17 dal martedì alla domenica, per garantire comunque con continuità un servizio fondamentale di promozione del territorio”.