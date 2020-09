Orari di chiusura non rispettati e liti, chiuso per 3 giorni bar in via Colombo

Controlli delle forze dell’ordine tra giovedì e venerdì, disposta dal questore di Piacenza Filippo Guglielmino la sospensione dell’attività per 3 giorni del bar Guernica in via Colombo.

Il provvedimento è stato adottato in base all’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in base a 5 episodi avvenuti nel mese di agosto, accertati dalla questura. L’ultimo, nell’ordine di tempo, è avvenuto il 30 agosto e ha visto una lite, nata all’interno del locale, degenerare in strada nel ferimento (in maniera non grave) con un coltello di una delle persone coinvolte. Su questo specifico episodio le indagini sono ancora in corso.

Giovedì 2 e venerdì 3 settembre si sono tenute poi attività di controllo, concordate in Prefettura dal comitato per l’ordine e la sicurezza, coordinate dalla Questura. Una cinquantina gli uomini impiegati, tra volanti, reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia, polizia locale e guardia di finanza, con le unità cinofile. Dieci i locali ispezionati, tra via Colombo, Farnesiana e quartiere Roma, 10 i posti di blocco, 200 le persone identificate e due le sanzioni emesse per violazione del codice della strada.