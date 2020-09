Ordinazione a Treviso del nuovo vescovo, dalla Diocesi due bus per i fedeli

In vista dell’ordinazione episcopale di monsignor Adriano Cevolotto, in programma sabato 26 settembre alle ore 10 presso la chiesa di San Nicolò di Treviso, la Diocesi di Piacenza-Bobbio informa che sono aperte le iscrizioni per la partecipazione dei fedeli alla celebrazione.

La Diocesi, tramite l’Ufficio Pellegrinaggi, mette a disposizione due pullman. Si viaggerà nel rispetto delle normative predisposte dal Ministero dei Trasporti per la prevenzione del contagio da Covid19. Per i dettagli tecnici e l’iscrizione rivolgersi direttamente all’Ufficio Pellegrinaggi tramite telefono 0523/308335 o tramite mail ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it

Le iscrizioni rimangono aperte fino a martedì 22 settembre.