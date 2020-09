Orti scolastici per gli alunni della primaria di Sarmato grazie alla Protezione Civile

Sarà un ritorno in classe con una sorpresa in più, per i bambini della scuola primaria di Sarmato (Piacenza).

I volontari del Gruppo Alfa di Protezione Civile hanno costruito orti scolastici, che saranno a disposizione degli alunni del paese.

Grazie a questa iniziativa, fa presente l’amministrazione comunale, “I bambini della scuola primaria potranno da quest’anno imparare a coltivare il proprio orto e tutte le lezioni che un’attività come questa può insegnare, dal concetto di stagionalità a quello di cura, attenzione e pazienza” si legge sulla pagina Fb del Comune, guidato da Claudia Ferrari.

“Un grazie da parte di tutta l’amministrazione ai volontari che hanno reso concreta quest’idea!”.