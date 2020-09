Palazzo Farnese, sabato 5 settembre concerto lirico tra Verdi, Rossini e Beethoven

Nuovo appuntamento, sabato 5 settembre, con l’opera lirica e la musica, nell’ambito della rassegna “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, organizzata da Fondazione Teatri di Piacenza e Comune di Piacenza nel magnifico Cortile di Palazzo Farnese, allestito nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza sanitaria.

Dopo la tappa al Castello Sforzesco di Milano (2 settembre) in collaborazione con Opera Italiana is in the Air, arriva sabato 5 alle ore 21 a Palazzo Farnese il Concerto Lirico Sinfonico con il baritono Leo Nucci, particolarmente legato a Piacenza e al suo Teatro, la direzione di Alvise Casellati alla guida di una nuova compagine, l’Orchestra Farnesiana, composta in larga parte da musicisti piacentini, e con il soprano Silvia Dalla Benetta, il mezzosoprano Anna Maria Chiuri, il tenore Marco Ciaponi e il basso Graziano Dallavalle. Il Coro del Teatro Municipale di Piacenza diretto da Corrado Casati torna a far sentire la propria voce dopo tanto silenzio.

Il concerto vedrà una prima parte del programma dedicata a celebri arie e sinfonie verdiane e rossiniane, da La gazza ladra a Il barbiere di Siviglia, da Luisa Miller a Rigoletto, da I vespri siciliani a Nabucco, mentre nel finale verrà eseguito il IV movimento della Sinfonia n. 9 op. 125 di Ludwig van Beethoven, con la celebre ode di Schiller “Inno alla gioia”, quale messaggio ideale per la ripartenza della cultura.

Come già avvenuto per il Gala Verdiano dello scorso luglio, anche in quest’occasione saranno presenti le telecamere di Opera Streaming, il primo portale regionale di opera lirica in streaming dai teatri dell’Emilia Romagna; il concerto sarà visibile in tutto il mondo sul canale YouTube di Opera Streaming a partire da sabato 12 settembre.

INFO BIGLIETTI – Gli ultimi biglietti, in ottemperanza alle norme anti–Covid, sono acquistabili preferibilmente online sul sito ufficiale della Fondazione Teatri di Piacenza, www.teatripiacenza.it.; chi fosse impossibilitato ad effettuare l’acquisto online si potrà recare presso la Biglietteria del Teatro Municipale, aperta dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13.

Per tutte le informazioni: tel. 0523 492251, e-mail: biglietteria@teatripiacenza.it.