Pareggio 3 a 3 tra Piacenza e Renate nel secondo test

Seconda amichevole stagionale per i biancorossi di mister Vincenzo Manzo che, al centro sportivo Bertocchi, affrontano il

Renate.

Primo tempo che parte fortissimo per il Piacenza con Galazzi al 7’ bravo a sfruttare il velo di Maio calciando a rete con Gemello a deviare in angolo.

Nonostante il pressing biancorosso è il Renate a passare in vantaggio, con gli unici due tiri in porta della prima frazione, igrazie al colpo di testa di Plescia e al tiro da fuori di Rada. Sul finale Lamesta è abile ad involarsi sul filo della linea laterale, lanciato da Daniello, entrando in area e guadagnandosi il calcio di rigore; dal dischetto Maio è chirurgico per il primo gol stagionale del Piacenza. Seconda frazione che si apre allo stesso modo: Lamesta guadagna il rigore che Siani converte in rete per il pareggio. Il Renate ritrova il vantaggio con un tiro estemporaneo di Grbac al 65’.

Il Piacenza non molla cercando il pareggio e trovandolo al minuto 83 grazie ad un pallonetto di Babbi. Il finale è tutto di marca biancorossa ma gli ospiti difendono il 3-3 finale.

A seguire il tabellino:

PIACENZA(4-3-3): Vettorel; Daniello (57’ Saputo), Bruzzone, Corbari, Visconti (82’ Daniello); Pedone(73’ Losa), D’Iglio,

Galazzi (77’ Casali); Siani (57’ Villanova), Maio (49’ Babbi), Lamesta (63’ Siano). All.: Manzo

A disposizione: Migliore, Pastorelli, Rossi.

RENATE(3-4-1-2): Gemello (46’ Bagheria); Anghileri (46’ Magli), Damonte (65’ Zalli), Merletti (65’ Teso); Guglielmotti(65’

Fischetti), Kabashi(65’ Confalonieri), Rada (46’ Ranieri), Esposito(65’ Petito); Grbac (65’ Giovinco); Plescia (46’

Galuppini), De Sena (46’ Sorrentino). All.:Diana

A disposizione: Fischetti.

Marcatori: 17’ Plescia, 27’ Rada, 42’ Maio (R), 51’ Siani (R), 65’ Grbac, 83’ Babb

(foto da Fb del Piacenza Calcio)