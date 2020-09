Percorsi sicuri alla scuola Pezzani, nuovi orari e modifiche alla viabilità

Si conferma, anche in quest’anno scolastico, il progetto “percorsi sicuri”, volto a tutelare i pedoni negli orari di ingresso e uscita da scuola.

Tenendo conto delle variazioni nell’organizzazione quotidiana alla primaria Pezzani – fa sapere il Comune di Piacenza – si ampliano le fasce orarie in cui, fatta eccezione per i giorni festivi e di chiusura della scuola, è previsto il divieto di circolazione nel tratto di via Emmanueli compreso tra via Arrigoni e via Casella: dal lunedì al venerdì, dalle 7.50 alle 8.40, dalle 13.15 alle 13.40 e dalle 15.50 alle 16.30. Dal provvedimento sono esclusi i velocipedi, i veicoli adibiti al trasporto di persone disabili, i mezzi di soccorso e delle Forze dell’ordine, i servizi scuolabus e i veicoli dei residenti nella stessa via Emmanueli.

Varrà invece per tutti, nelle stesse fasce orarie, l’istituzione del senso unico in via Casella, tra il civico 4 e l’intersezione con via Emmanueli, in direzione di quest’ultima, nonché il divieto di sosta con rimozione forzata nel lato Sud-Est della carreggiata. I tratti interessati dal divieto di circolazione in via Emmanueli saranno evidenziati, come sempre, dalla posa delle transenne con presenza di moviere.