Perde il controllo dell’auto e finisce in un campo

Perde controllo dell’auto e finisce in un campo. Secondo incidente in poche ore che vede, fortunatamente, conseguenze lievi per il conducente, quello avvenuto poco dopo le 6 e 30 del mattino lungo la provinciale per Agazzano, a poca distanza dall’abitato di Casaliggio di Gragnano (Piacenza).

Il guidatore ha perso il controllo dell’auto, finendo nei campi a lato della carreggiata. Sul posto i soccorsi del 118, la Croce Rossa di San Nicolò, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e i carabinieri per i rilievi. Il conducente dell’auito è stato trasportato in ospedale, ha riportato solo lievi contusioni.