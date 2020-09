Incidente mortale per un motociclista di 37 anni, alle porte di Piacenza.

Il centauro ha perso il controllo della propria moto lungo la strada provinciale 587, all’altezza della frazione di Borghetto, che dalla Caorsana conduce verso Cortemaggiore. Il giovane, che era in sella ad una moto Yamaha, è finito nel canale che scorre sotto alla carreggiata, una caduta di 4 metri. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, quattro pattuglie della polizia locale di Piacenza, l’ambulanza della Croce Bianca, l’auto infermieristica del 118 e l’automedica del Pronto Soccorso di Piacenza. La strada è rimasta chiusa al traffico per oltre un’ora.

Foto 2 di 2



Complesse le operazioni di recupero del corpo del 37 enne e dei rottami della moto: per questo è stato necessario l’intervento del nucleo Saf dei vigili del fuoco, in supporto dei sanitari e degli agenti della polizia locale impegnati per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Nello stesso punto, il 31 gennaio di 12 anni fa, un 43enne aveva perso la vita in un incidente automobilistico in una piovosa e fredda sera d’inverno.