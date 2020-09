“In seguito a controlli eseguiti tra il 2019 e il 2020 è emerso che il bar è frequentato da persone aggravate da precedenti penali e o di polizia anche pesanti. Tenuto conto della pericolosità sociale degli avventori” il questore di Piacenza, Filippo Guglielmino, ha disposto la chiusura per 2 giorni del bar Baraonda in via Colombo.

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Questura nella mattinata del 12 settembre, e segue di pochi giorni un’analoga sospensione dell’attività disposta nei confronti di un altro pubblico esercizio della zona.

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine tra via Colombo e la Farnesiana: nelle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 settembre la polizia ha identificato 175 persone, controllato 64 auto e 5 pubblici esercizi, comminato 19 sanzioni per violazione del Codice della strada. Operazioni svolte dal reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia, poliziotti in borghese e volanti.

Un’attività di controllo e presidio del territorio che proseguirà nelle prossime settimane.