Persona ferita alle cascate del Carlone, interviene il Soccorso Alpino. L’infortunio è avvenuto in alta Valtrebbia, vicino a Bobbio, poco prima delle 16 del 4 settembre.

Un uomo di 57 anni è caduto, scivolando a lato del sentiero. Nella caduta ha sbattuto la testa, pur senza perdere conoscenza. Subito si sono attivati i soccorsi per raggiungere il ferito: sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Marsaglia, l’automedica del 118 di Bobbio, l’EliPavullo, i carabinieri del radiomobile Bobbio, il Soccorso Alpino, i vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio e la Polizia Locale.

L’uomo è stato trasportato a Parma, le sue condizioni sono serie ma non si trova in pericolo di vita.

LA NOTA STAMPA DEL SOCCORSO ALPINO

Cascate del Carlone (Bobbio-Pc). Escursionista scivola, trasportato in ospedale con l’elicottero.

Nel pomeriggio di venerdì 4 settembre i tecnici del Soccorso Alpino dell’Appennino piacentino sono interventi nel comune di Bobbio, in località Cascate del Carlone. Un uomo di sessantatre anni residente a Piacenza si trovava con la moglie in prossimità della seconda Cascata quando, per cause ancora da chiarire è scivolato battendo il capo. Subito la moglie ha dato l’allarme telefonicamente, chiamando la Centrale Operativa Emilia Ovest del 118. Immediatamente sono stati allertati i tecnici del Soccorso Alpino, l’ambulanza di Bobbio e i Vigili del Fuoco; in considerazione del terreno impervio è stato attivato anche EliPavullo,con a bordo, oltre all’equipe sanitaria, un tecnico del SAER. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato è stato recuperato con il verricello e trasportato all’Ospedale Maggiore di Parma con un trauma cranico.