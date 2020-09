Piace, test di lusso contro la Sampdoria: riapre il Garilli per 840 spettatori

Amichevole di grande prestigio per il Piacenza, che mercoledì sera (fischio d’inizio ore 20.30) ospiterà la Sampdoria di Claudio Ranieri.

E per l’occasione lo stadio Garilli riaprirà i cancelli al pubblico: il club biancorosso ha infatti ottenuto le autorizzazioni per la disputa della gara a porte aperte con accesso contingentato ad un numero concesso pari a 840 spettatori, secondo le disposizioni del DCPM 7 Agosto 2020.

I settori aperti al pubblico saranno quelli “Tribuna” e “Distinti”: gli abbonati della stagione 2019/20 potranno acquistare i tagliandi (mostrando la propria tessera) martedì 8 settembre dalle ore 9; mercoledì, giorno della partita, vendita libera sino alle ore 19. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente presso i seguenti punti vendita: Tabaccheria Carmagnola, Piazza Cavalli n.30 (Piacenza); Gold Bet, via Alessandria n.33 (Piacenza)

PREZZI

Settore Distinti, euro 10

Settore Tribuna laterale, 13 euro

Settore Tribuna semicentrale, 16 euro

Prezzo ridotto 2 euro in ognuno dei Settori sopra elencati per gli under 14

Non sono in vendita i biglietti nel settore tribuna centrale. Il giorno della partita le biglietterie dello stadio rimarranno chiuse. In ottemperanza al DPCM, bisognerà rispettare il distanziamento sociale ed essere muniti dei dispositivi di protezione individuale (mascherina); gli steward rileveranno la temperatura corporea tramite termoscanner e ritireranno l’autocertificazione, compilabile direttamente sul biglietto emesso nell’apposita sezione prevista. Non sarà consentito in ogni modo l’accesso allo stadio qualora sia rilevata una temperatura corporea pari o superiore a 37,5 °C.