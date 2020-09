Piacenza Baseball, esordio casalingo per l’U12 in Coppa Emilia

Parte domani, sabato 19 settembre, la fase a gironi della Coppa Emilia, manifestazione che tradizionalmente chiude la stagione agonistica del baseball giovanile. Nella zona Emilia Ovest l’U12 del Piacenza è stata inserita nel gir. A unitamente a Crocetta Parma, Poviglio (RE) e Sala Baganza (PR).

Sarà quest’ultima squadra a far visita domani ai biancorossi al diamante Montesissa (l’incontro inizierà alle 17). Il torneo proseguirà nei week-end successivi con i biancorossi in trasferta a Parma sabato 26 settembre ed ancora in casa domenica 4 ottobre contro Poviglio (ore 10,30). Solo la prima classificata nel girone accederà alla fase successiva, quella per l’assegnazione del titolo regionale di categoria.