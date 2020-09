Piacenza Baseball, L’U12 a Parma a caccia dei primi punti in Coppa Emilia

Penultima partita, ultima in trasferta, per il Piacenza Baseball U12 in Coppa Emilia. I biancorossi, dopo la preventivata sconfitta contro il forte Sala Baganza, cercano domani pomeriggio contro la Crocetta Parma i primi punto nel torneo regionale.

Possibilità di passaggio del turno non ce ne sono ma un successo sarebbe utile a garantire un piazzamento dignitoso nel girone.

La squadra oltretutto sta confermando incoraggianti progressi e l’obiettivo principale resta quello di confermare questo trend positivo. La partita di domani, sul diamante Stuard di San Pancrazio, inizierà alle 16,30.