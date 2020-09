Piacenza Baseball, l’U12 espugna il diamante della Crocetta Parma

La giovanile Under 12 del Piacenza Baseball firma l’impresa espugnando il diamante della Crocetta Parma e cogliendo la sua prima vittoria nel girone di Coppa Emilia.

I piccoli biancorossi si sono assicurati il successo per 9-3 al termine di una prova volitiva e praticamente priva di sbavature. In vantaggio a partire dal 2° inning, hanno man mano ampliato il loro margine non consentendo ai padroni di casa di rifarsi sotto. Risolutivi i 4 punti siglati nel corso dell’ultimo attacco. Domenica ci sarà la conclusione della fase eliminatoria del torneo regionale con la partita casalinga al campo Montesissa contro i reggiani del Poviglio.

PIACENZA 0-1-3-1-0-4 9 CROCETTA 0-0-0-2-0-1 3

Formazione: Chalas, Agosti, Riviera Mat., Achilli, Piana, Bertonazzi, Gerardi (Riviera Mar.), Milani (Mandas), Quartieri (Tejada).