Piacenza Baseball, ripresa di campionato alla grande per l’U12: vittoria casalinga contro Poviglio

Bella vittoria dell’U12 del Piacenza Baseball, alla ripresa del campionato dopo la pausa di agosto. Al Montesissa i biancorossi hanno avuto ragione del Poviglio col punteggio di 7-5 dopo sei riprese molto tirate che comunque hanno visto i padroni di casa del Piacenza costantemente in vantaggio a partire dal terzo inning. Sabato prossimo, 12 settembre, sempre in casa, ultima di campionato contro la capolista Crocetta Parma per iniziare poi, dalla settimana successiva, la Coppa Emilia-Romagna.

POVIGLIO 0-0-0-3-2-0 5 PIACENZA 0-0-4-1-2-R 7

Formazione: Chalas 1, Agosti 6, Riviera Mar. 2, Mandas 3, Travaini 4, Achilli 5, Riviera Mat. 8 (Bertonazzi), Tejada 9 (Quartieri), Piana 7 (Banin).