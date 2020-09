Piacenza Baseball, salta l’amichevole col Brescia. Partitella in famiglia con squadre miste

L’improvvisa indisponibilità del Brescia ha fatto saltare il doppio incontro amichevole programmato dal Piacenza Baseball per domenica 6 settembre al De Benedetti. Lo rende noto il club biancorosso in una nota, in cui viene fatto sapere che lo staff biancorosso ha così ritenuto di optare per una amichevole intrasquad nel pomeriggio alle 15.

L’impegno – sottolinea la nota – va a colmare il vuoto determinato dal turno di riposo che la prima giornata di ritorno riserva ai piacentini. La partita-allenamento vedrà contrapposte due selezioni miste biancorosse, con anche alcuni giovani, e verranno impiegati tutti i lanciatori disponibili.

La giornata di campionato prevede sugli altri diamanti i seguenti incontri: Codogno-Milano ’46 e Ares Milano-Fossano. Questa la classifica a metà campionato: Milano ’46 750 (8-6-2), Codogno e Fossano 625 (8-5-3), Piacenza 325 (8-3-5), Ares 125 (8-1-7).

Riprende frattanto, sempre domenica, il campionato giovanile U12 con il primo di due turni casalinghi consecutivi per le promesse biancorosse. Al Montesissa si gioca contro i reggiani di Poviglio con play-ball alle ore 11.