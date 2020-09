Piacenza saluta per l’ultima volta Fausto Zermani, presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza.

Zermani è venuto a mancare improvvisamente a soli 51 anni, in seguito a un malore fatale, nella mattinata del 9 settembre, mentre era in uno dei campi della sua azienda agricola, a Mortizza.

Foto 2 di 2



Come si può vedere dalle foto, nella mattinata del 16 settembre in tanti si sono recati presso la basilica di Sant’Antonino per assistere ai funerali, previsti per le 11. Presenti anche alcune autorità cittadine e diversi giovani, amici dei figli di Zermani.

Sempre in Sant’Antonino, si era già tenuto il rosario nella serata di giovedì 10 settembre.

Fausto Zermani lascia la moglie, 4 figli, ed una intera comunità in lutto: numerosi nei giorni scorsi i messaggi di cordoglio, anche da parte di chi si è trovato sul fronte opposto durante tante battaglie per il territorio.