Piacenza ricorda i Caduti di Barriera Genova, mercoledì la cerimonia

Mercoledì 9 settembre alle 10, a Barriera Genova a Piacenza, avrà luogo la cerimonia di commemorazione dei Caduti nel 77° anniversario della battaglia in cui, all’indomani dell’armistizio del 1943, militari e civili lottarono strenuamente per difendere la città dall’avanzata delle truppe tedesche.

Alla deposizione delle corone d’alloro seguiranno gli interventi del sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri, nonché del presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci Raffaele Campus. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle misure di distanziamento sociale rese necessarie dall’emergenza sanitaria, prevedendo la partecipazione di un unico rappresentante per ciascuna delle realtà istituzionali e associative convenute nell’occasione, nonché l’uso dei dispositivi di protezione individuale per tutti i presenti.

Contestualmente alla cerimonia, dalle ore 10 alle 12 di mercoledì 9 settembre, nella semi-carreggiata Ovest di piazzale Genova (lato ex ospedale militare), tra viale Palmerio e via XXIV Maggio, il traffico sarà regolato dalla Polizia Locale che potrà attuare temporanei divieti di circolazione. Sarà in vigore su entrambe le semi-carreggiate, nello stesso tratto stradale, il divieto di sosta con rimozione forzata, con la sola eccezione dei mezzi a servizio della manifestazione sul lato prospiciente il liceo Respighi.