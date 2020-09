L’Atletica Piacenza arricchisce il proprio palmarès ai Campionati regionali Allievi di Modena del 5 e 6 settembre.

Doppietta d’oro per Emma Casati: dopo aver brillato nei 1500m con il tempo di 4’43″03, la giovanissima ha staccato le avversarie nei 3000 in 10’01″02, suo primato personale e record provinciale Allieve, nonché miglior prestazione italiana dell’anno.

Foto 2 di 2



Vince l’oro anche Samuel Signaroldi nei 110hs sul filo di lana, prendendosi l’oro per soli due centesimi, con il crono di 15″81. Il tempo gli è valso anche il minimo di partecipazione ai Campionati italiani.

Primo posto per la staffetta 4×400 Allieve composta da Borotti, Malacalza, Albasi e Lamberti: le quattro si sono imposte sulle avversarie in 4’29″92.

Medaglia d’argento per Rachele Benedetti nei 5km di marcia: la biancorossa ha fermato il cronometro a 29’32″94, migliorando il proprio primato di un minuto.

Bronzo per Vittoria Ferrari nei 400m, corsi in 1’02″52, e per la staffetta 4×100 composta da Bona, Lamberti, Minacapilli Marotta e Cesena, grazie al crono di 52″78.

Parallelamente alle gare Allievi, si sono tenute alcune gare di lanci Juniores, valide come Campionato regionale. Sebastiano Labò si è aggiudicato il secondo posto regionale nel getto del peso, scagliando l’attrezzo a 13,54m, record personale. Andrea Rinaldi è giunto terzo nel lancio del martello con la misura di 47,85m.

Il 2 settembre si è invece tenuto il Memorial Claudio Fantinelli e Trofeo Fatuma Ibrahim.

Lorenzo Cesena ha limato il proprio primato provinciale assoluto sui 400hs, valicando le barriere nel giro di pista in 53″27. L’ostacolista piacentino appare in ottima forma in vista dei Campionati italiani di categoria, in programma tra poche settimane.

Nella stessa rassegna, buone le prestazioni dei mezzofondisti Cadetti nei 1000m: Flavio Zaretti con il tempo di 2’46″77 ha preceduto il compagno di squadra Davide Bolzoni, che ha fermato il cronometro a 2’47’95. Bene anche Monia Harbi sulla medesima distanza: al ritorno da un infortunio, la ragazza ha ben impressionato grazie al tempo di 3’17″90.

L’Atletica Piacenza porterà ben 5 atleti ai Campionati italiani Allievi, 4 dei quali ai Campionati in programma a Rieti dall’11 al 13 settembre: Emma Casati infatti gareggerà separatamente a Modena all’interno del Festival del Mezzofondo a ottobre. I quattro in gara a Rieti saranno: Samuel Signaroldi, nei 110hs; Filippo Arisi nel getto del peso; Camilla Cesena nei 100hs; Vittoria Ferrari nei 400.