Piscine comunali, orari invernali per il nuoto libero e modalità di accesso

Resteranno in vigore sino al 30 maggio 2021, gli orari invernali in cui le piscine comunali sono destinate all’attività di nuoto libero, sempre con accesso – per tutti e tre gli impianti – previa prenotazione tramite la pagina web registrazione.centrosportivofarnesiana.it o, da smartphone, utilizzando l’applicazione Activa Piacenza.

La piscina Farnesiana riserva al nuoto libero le fasce orarie di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 16, il martedì e giovedì dalle 12 alle 16 e dalle 19.30 alle 21, il sabato dalle 12 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 13. Il Polisportivo, invece, prevede questa possibilità il lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 16 e dalle 18.30 alle 22, il martedì e giovedì dalle 9.30 alle 16 e dalle 18.30 alle 20.30, il venerdì dalle 9.30 alle 16 e dalle 18 alle 20.30, il sabato dalle 9.30 alle 16 e dalle 18 alle 19.30, la domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

La piscina Raffalda, infine, destina al nuoto libero il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 14, il martedì e giovedì dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 14.