“Piste ciclabili sempre occupate da auto: a Piacenza è normalità”

“Questa foto rappresenta la normalità di questa città: le piste ciclabili sempre e perennemente occupate da auto in sosta”.

E’ la denuncia di un lettore che ha contattato la nostra redazione inviando la foto pubblicata in questa pagina: “Siamo in via Leonardo da Vinci – scrive -, a poche decine di metri dal comando dei vigili, e da anni la situazione è questa: auto sempre parcheggiate sulla ciclabile e biciclette costrette ad improvvisi cambi di traiettoria per schivarle, in questo caso si vede una bicicletta costretta a viaggiare contromano”.

“Visto che si parla di agevolare l’utilizzo delle biciclette in questa città – conclude – le poche ciclabili che abbiamo dovrebbero essere libere da auto”.

Se volete segnalare situazioni di degrado e trascuratezza inviate mail e foto a redazione@piacenzasera.it