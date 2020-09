Politecnico, lauree magistrali per gli studenti di Ingegneria Energetica e Sustainable Architecture

Tempo di lauree magistrali alla sede piacentina del Politecnico di Milano. Presso la caserma Neve di via Scalabrini, domani, 1 ottobre, sono pronti a mettersi la corona d’alloro gli studenti di Ingegneria Energetica e del corso in Sustainable Architecture and Landscape Design.

Ecco il programma delle sessioni nel dettaglio:

Aula B- Lauree in Ingegneria Energetica:

– ore 9.30 inizio discussione in presenza (12 laureandi);

– ore 11.20 proclamazione in presenza

Aula D – Lauree in Sustainable Architecture and Landscape Design

– ore 9.30 inizio discussione in presenza (2 laureandi);

– ore 10:45 proclamazione in presenza

– ore 11:00 inizio discussione in remoto (11 laureandi)

– ore 15:00 proclamazione in remoto