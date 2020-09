Ponte dell’Olio, la Società Operaia di Mutuo Soccorso riprende le attività ai Perinelli

Domenica 20 settembre, alla Cooperativa Agricola Sociale I Perinelli, la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Ponte dell’Olio si è ritrovata per una merenda in compagnia, all’insegna dei vini prodotti dalla cooperativa con accompagnamento di specialità dolci e salate della zona.

Elena Zaffignani, tra gli organizzatori dell’evento, ha spiegato che la pandemia ancora in corso non permette ancora il normale svolgimento delle gite domenicali organizzate dalla società, si è quindi scelto di visitare alcune realtà vitivinicole della zona, per riprendere comunque le attività e dare un segnale di normalità in un momento così complicato. Tra le tante aziende vitivinicole del territorio la Cooperativa I Perinelli è sicuramente tra le più uniche, considerato il lavoro che svolge ormai da otto anni con persone svantaggiate da disturbi psichiatrici.

Trovandosi in accordo con il segnale di ripresa voluto dalla S.O.M.S del proprio paese, ha accettato di ospitare l’evento e darà continuità venerdì 2 Ottobre con la ormai nota festa di fine vendemmia. In essa sarà grande ospite la Milestone School of Music, che si esibirà in un’esibizione jazz, e sarà inoltre presentata la nuova linea di vini prodotti dalla Cooperativa, che ha di recente assunto come enologo Giulio Vecchio, volto già noto tra gli eno – appassionati piacentini. In accompagnamento prodotti tipici del territorio, il miele autoprodotto e il pesce di lago di Cascina Clarabella, il consorzio di cooperative sociali avente origine in Franciacorta di cui anche I Perinelli fa parte. (nota stampa)